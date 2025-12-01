به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، وحید پورگنجی بیان داشت: طی تماس تلفنی همیاران محیط زیستی و پرسنل نیروی انتظامی مبنی بر حضور متخلفان برای شکار غیر مجاز در مناطق مختلف شهرستان دزپارت، یگان حفاظت این اداره به محل اعزام شدند.

وی افزود: سه نفر متخلف در محل دستگیر و سه قبضه اسلحه ساچمه زنی، چندین عدد فشنگ از متخلفین کشف و ضبط و پرونده جهت سیر مراحل دادرسی به مراجع قضایی معرفی شد.

پورگنجی تصریح کرد: یگان حفاظت اداره محیط زیست دزپارت با گشت‌های مداوم خود و با همکاری کارکنان نیروی انتظامی و همیاران محیط زیستی در مناطق مختلف شهرستان تمام تلاش خود را در راستای جلوگیری از تخلفات شکار و صید به کار بسته است.