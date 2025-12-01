به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در هشتمین دوره مسابقات کاپ جهانی پاهویوت ۲۰۲۵ که به میزبانی ایران و در شهر چابکسر برگزار شد، ورزشکاران کردستانی با کسب ۷ مدال طلا و ۱ مدال برنز سهم پررنگی در قهرمانی تیم ایران در این دوره از رقابت‌ها داشتند و بار دیگر قدرت و استعداد کردستانی‌ها را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

آدرین اله ویسی، آریان ابراهیمی، مهرشاد نادری، پرهام غلامی، هوراز قبادی، محمدمهدی اسفندیاری و سیدکیانوش کاتورانی موفق به کسب عنوان قهرمانی و کمربند و مدال طلای مسابقات شدند و موسی شفیعی نیز به مدال برنز دست پیدا کرد.

در پایان هشتمین دوره رقابت‌های کاپ جهانی پاهویوت، تیم ایران بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های عراق و افغانستان نیز به ترتیب بر سکوی دوم و سوم ایستادند.

«آرمان اله ویسی» در کسوت مربی هدایت تیم ملی پاهویوت ایران را در این مسابقات که با حضور ۱۲ کشور و ۱۴۰ رزمی کار برگزار شد، برعهده داشت.