از شکلگیری صنعت CNG تاکنون؛ دوگانه سوز شدن ۴.۳ میلیون خودرو
مدیر طرح CNG کشور گفت: از ابتدای شکلگیری صنعت CNG تاکنون، بیش از ۴.۳ میلیون خودرو دوگانه سوز تولید یا تبدیل شده که ۳.۸ میلیون دستگاه آن فعال است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، سید رحمان سالاری در رسانه ملی (رادیو گفتوگو) افزود: با وجود ظرفیت ۴۰ میلیون مترمکعبی جایگاههای CNG، تنها نیمی از این ظرفیت فعال است و توسعه مصرف این سوخت میتواند نقش مهمی در کاهش ناترازی بنزین و صرفهجویی ارزی ایفا کند.
وی با تشریح وضعیت فعلی صنعت CNG گفت: اکنون ۲۳۶۵ جایگاه در کشور فعال است که توان توزیع روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب CNG را دارند، اما توزیع واقعی تنها حدود ۱۶ میلیون مترمکعب است؛ یعنی کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت موجود.
سالاری با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه افزود: سهم CNG در سبد سوخت حملونقل کشور اکنون ۱۱ درصد است و باید تا افق ۱۴۰۷ به ۱۵،۷ درصد برسیم تا بخشی از ناترازی بنزین جبران شود. سالاری افزود: از ابتدای شکلگیری صنعت CNG تاکنون بیش از ۴.۳ میلیون خودرو تولید یا تبدیل شده که ۳.۸ میلیون دستگاه آن فعال است.
وی با تأکید بر ابعاد اقتصادی و زیستمحیطی این سوخت ادامه داد: خودروهای CNG سوز تا ۲۰ درصد CO ۲ کمتر تولید میکنند و میزان ذرات معلق آنها نزدیک به صفر است. همچنین کیفیت آلایندگی آنها در CO و NOx قابل مقایسه با خودروهای بنزینی نیست. سالاری افزود: فروش هر مترمکعب CNG معادل یک لیتر بنزین است و از ابتدای این صنعت تاکنون مصرف CNG از واردات ۱۲۰ میلیارد لیتر بنزین جلوگیری کرده که با نرخ روز معادل ۷۵ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی است.
سالاری با اشاره به قیمتگذاری بسیار پایین CNG نسبت به بنزین نیز گفت: هر مترمکعب CNG با قیمت ۴۵۳ تومان عرضه میشود؛ در حالی که بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم در آینده ۵۰۰۰ تومان خواهد بود. به گفته او، استفاده از CNG میتواند بخشی از هزینههای خانوار را کاهش دهد.
وی درباره دلایل کندی توسعه CNG طی سالهای گذشته افزود: دو عامل اصلی در این موضوع نقش داشت؛ عدم تولید خودروهای CNG سوز از سوی خودروسازان و اختلاف قیمت سوخت. با این حال، بر اساس قراردادهای جدید، تولید ۵۵ هزار خودروی عمومی شامل تاکسی و وانت با موتور CNG در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر طرح CNG کشور درباره نوسازی ناوگان موجود نیز گفت: از میان ۳۱۲ هزار تاکسی موجود در کشور، ۲۸۰ هزار دستگاه CNG سوز هستند. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، طرح تعویض مخازن فرسوده اجرا شد و طی یکسال گذشته سیستم سوخت و مخزن ۲۵ هزار تاکسی بهصورت رایگان تعویض و نوسازی شد. وی تأکید کرد هر تاکسی که وزارت کشور بهعنوان پرخطر معرفی کند، ظرف کمتر از یک هفته و بدون دریافت هزینه نوسازی میشود.
سالاری با رد انتقادات مربوط به نوسازی محدود مخزن افزود: خودرویی که در حال ارائه خدمات است را نمیتوان رها کرد. وظیفه ما تأمین سوخت ایمن و نوسازی تجهیزات مربوط به CNG است و نوسازی کامل ناوگان در حوزه مسئولیت وزارت کشور قرار دارد.
این مقام مسئول تأکید کرد: توسعه صنعت CNG میتواند هم در کاهش آلایندگی هوای شهرها و هم در کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین نقش کلیدی داشته باشد.