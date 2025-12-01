به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حوزه مقاومت بسیج ریحانه الرسول سلام الله علیها، اقدام به برپایی نمایشگاه تولیدات پوشاک اسلامی ایرانی در شهرستان مروست کرده است.

هدف از برگزاری این جشنواره نهادینه سازی و گفتمان سازی تولید پوشاک اسلامی، جریان سازی فرهنگی و ارتقای سبک پوشش عفیفانه در سطح جامعه است.

شایان ذکر است تعداد ۳۲ نفر از بانوان خیاط شهرستان مروست در این جشنواره شرکت نموده و آثار خود در قالب مانتو اجتماع و فاخر در معرض دید عموم قرار دادند.

این جشنواره به مدت سه روز ازساعت هشت صبح تا هشت شب برای بازدید و خرید و عموم دایر است.