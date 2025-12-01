پخش زنده
امروز: -
فردی که با جعل عنوان قضایی و فعالیتهای مجرمانه در حوزه کارچاقکنی اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بود، از سوی کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل شناسایی و بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دادگستری اردبیل، رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان در این زمینه اظهار کرد: متهم از حدود ۶ ماه پیش با معرفی خود به عنوان قاضی دیوان عالی کشور از مراجعهکنندگان به دستگاه قضایی مبالغ و اقلامی مانند بیش از ۵۰ سکه بهار آزادی دریافت کرده بود و با فریب مردم به دلالی و کارچاقکنی میپرداخت.
به گفته وی، پس از دریافت گزارشهای مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی و نظارتی، این فرد شناسایی و پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل معرفی گردید.
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل بیان کرد: مقابله با سودجویان و متخلفانی که با سوء استفاده از دستگاه قضایی به اعتماد عمومی آسیب میزنند، از ماموریتهای اصلی این مجموعه است و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
وی همچنین یادآور شد: سامانه تلفنی ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه آماده دریافت اخبار و گزارشهای مردمی است.