به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون عملیات پلیس راهور اصفهان گفت: در هشت ماهه امسال این تعداد خودروی فرسوده در اصفهان به مراکز اسقاط ارسال شده است.

سرهنگ ابوالقاسم چولمقانی ادامه داد: در سه سال گذشته هم بیش از ۵۶ هزار خودرو و موتورسیکلت فرسوده در اصفهان از رده خارج شده که این رقم در مقایسه با دیگر استان‌ها قابل توجه است.

وی از تغییر اساسی در رویه ترخیص وسایل نقلیه رسوبی (توقیفی) خبر داد و گفت: اکنون هیچ خودرو یا موتورسیکلت توقیفی از پارکینگ راهور به چرخه تردد بازنمی‌گردد و مستقیم به مراکز اسقاط منتقل می‌شود.

معاون عملیات پلیس راهور اصفهان ادامه داد:همچنین ارائه هرگونه خدمت راهنمایی و رانندگی شامل شماره‌گذاری، تعویض پلاک و ترخیص، به خودرو‌های بدون معاینه فنی معتبر ممنوع است.

وی با اشاره به افزایش ۳۲۹ درصدی برخورد با متخلفان آلاینده محیط زیست ازجمله دودزا بودن، نداشتن معاینه فنی و تخلف زوج‌وفردگفت: این میزان افزایش حتی از تهران نیز بالاتر است و نشان‌دهنده عزم جدی پلیس راهور اصفهان در کاهش آلودگی هواست.