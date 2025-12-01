پخش زنده
امروز: -
کارشناس برنامه ایدز و هپاتیت مرکز بهداشت غرب اهواز با اشاره به شناسایی نشدن ۴۰ درصد مبتلایان به HIV گفت: شناسایی بیماری به صورت مستقیم و کاملا محرمانه و رایگان انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مریم عرفانیمهر اظهار کرد: ایدز یک بیماری عفونی قابل کنترل است که در صورت تشخیص بهموقع و درمان مناسب، نه تنها بیمار مبتلا به آن طول عمر نرمال و با کیفیت خواهد داشت، بلکه بیماری را به دیگران نیز منتقل نمیکند، از این رو کنترل اپیدمی HIV در گرو دستیابی به سه هدف مهم است.
وی با تاکید بر ضرورت شناسایی به موقع HIV افزود: شناسایی HIV به صورت مستقیم و کاملا محرمانه و رایگان به همراه مشاوره پیش از آزمایش و پس از آن، در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری انجام میشود.
عرفانی مهر بیان داشت: کنترل این بیماری به منظور شناسایی مبتلایان، دسترسی آنها به خدمات درمانی و قرار گرفتن تحت مراقبت و درمان و همچنین ادامه درمان تا آخر عمر انجام میشود تا با درمان موثر، تعداد ویروس در خون آنها تا حدی کاهش یابد که ضمن تضمین سلامت خود، احتمال انتشار بیماری به دیگران هم به حداقل ممکن برسد.
کارشناس برنامه ایدز و هپاتیت مرکز بهداشت غرب اهواز ادامه داد: در این راستا، هر سال اول دسامبر (۱۰ آذرماه) به نام روز جهانی ایدز نامگذاری شده است. در این روز، جوامع با یکدیگر همپیمان میشوند تا در امر کنترل بیماری مشارکت داشته باشند. همچنین هر سال متناسب با شرایط، یکی از اقدامات اصلی که باید برای کنترل بیماری سرلوحه کار قرار بگیرد به عنوان شعار روز جهانی ایدز در نظر گرفته میشود و امسال شعار روز جهانی ایدز «عبور از موانع با پاسخهای نوآورانه به HIV» است.
وی میگوید: با وجود گذشت چهار دهه از پاسخدهی به اپیدمی HIV، هنوز در سراسر دنیا خدمات پیشگیری، تشخیص، مراقبت و درمان با موانع متعددی روبهرو است. در کشور ما در زمینه مراقبت و درمان افراد شناساییشده پیشرفتهای قابلتوجهی اتفاق به دست آمده است، اما هنوز نزدیک به ۴۰ درصد موارد ابتلا، شناسایی نشدهاند.
عرفانیمهر گفت: باورهای غلط در مورد HIV و همچنین انگ، تبعیض و ترس از بیماری موجب میشود افراد برای تشخیص اقدام نکنند یا درصورت تشخیص، برای دریافت خدمات مراجعه نکنند و یا اگر تحت درمان هستند، درمان را نیمهکاره رها کنند.
وی ادامه داد: به همین منظور و با توجه به اهمیت موضوع تشخیص، به مناسبت روز جهانی ایدز در کشور ما، نیز همانند بسیاری از کشورها پویش «من هم تست HIV میدهم» برگزار میشود. این پویش، امسال از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر به مدت یک ماه در سراسر کشور اجرا میشود.
کارشناس برنامه ایدز و هپاتیت مرکز بهداشت غرب اهواز اضافه کرد: هدف از برگزاری این پویش، بیماریابی فعال و تشخیص در مراکز ارائهدهنده خدمات HIV و اطلاعرسانی، کاهش انگ و تبعیض و دسترسی همگانی به آموزش و تست تشخیص سریع HIV است.
وی افزود: انتظار میرود که با افزایش ظرفیت مراکز ارائهدهنده خدمت تست HIV، تعداد تستهای تشخیصی به دو برابر زمان مشابه قبل از پویش افزایش یابد. از سوی دیگر امیدواریم، دسترسی عمومی به آموزش و تشخیص HIV بهصورت نمادین و در قالب این پویش یک ماهه، منجر به کاهش انگ و تبعیض و ترس از بیماری شود تا افراد بیشتری برای دریافت خدمات مراجعه کنند.
عرفانیمهر گفت: تستهای تشخیصی HIV در تمام مراکز جامع سلامت انجام میشود و در اهواز، موارد مشکوک به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری در کلینیک بیمارستان ابوذر برای تست تکمیلی و درمان رایگان ارجاع میشوند.
وی بیان کرد: همچنین امکان آزمایش شناسایی HIV به صورت مستقیم و کاملا محرمانه و رایگان به همراه مشاوره پیش از آزمایش و پس از آن، در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری در اختیار مراجعهکنندگان قرار داده میشود. آدرس مراکز ارائهدهنده خدمات تشخیص HIV نیز از طریق لینک https://icdc.behdasht.gov.ir/vct قابل دسترس عموم است.