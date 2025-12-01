مدیر مخابرات منطقه خوزستان از نصب و راه اندازی دکل مخابراتی و سایت همراه اول در روستای گرک‌هزارمنی از توابع شهرستان رامهرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده گفت: در راستای توسعه پوشش ارتباطی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، دکل مخابراتی و سایت همراه اول در روستای گرک‌هزارمنی از توابع شهرستان رامهرمز نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: این پروژه پس از طراحی، مکان یابی و احداث فوندانسیون و پس از تأمین تجهیزات فنی سایت و تجهیزات رادیویی با تلاش کارشناسان حوزه معاونت ارتباطات سیار در قالب طرح USO و با بهره‌گیری از تکنولوژی ۲ G و ۴ G نصب و راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

فلاح زاده اظهار داشت: با راه‌اندازی و وارد مدار شدن این سایت به شبکه همراه اول، امکان برقراری ارتباط تلفن همراه و دسترسی به خدمات پایه ارتباطی برای اهالی این روستا و روستا‌های اطراف و نزدیک و جاده مواصلاتی آن فراهم شد.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژه، ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، تسهیل ارتباطات در مناطق روستایی و ایجاد بستر لازم برای توسعه ارتباطات در این مناطق است.

گفتنی است؛ مخابرات منطقه خوزستان با تأکید بر تداوم روند توسعه زیرساخت شبکه ارتباطی در مناطق محروم، بر اساس برنامه‌ای مدون پروژه‌های مشابه در دیگر روستا‌های استان را نیز در دست اجرا دارد تا گامی مؤثر در تحقق عدالت ارتباطی در سراسر خوزستان برداشته شود.