به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دومین گروه از دانش آموزان کلاله سفر خود را برای بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور آغاز کردند.

تعدادی از دانش آموزان پسر گالیکش هم در راستای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و آشنایی نسل جوان با مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب کاروان راهیان نور به جنوب کشور رفتند.

این دانش آموزان ، از یادمان شهدا در اروند، شلمچه، فتح المبین، هویزه و هفت تپه، سد کرخه بازدید می کنند.