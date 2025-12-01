هفته سیزدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس با تساوی تیم‌های چلسی و آرسنال به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

کریستال پالاس ۱ - ۲ منچستریونایتد (گل‌های یونایتد: یاشوآ زیرکزی در دقیقه ۵۴ و میسون مونت ۶۳)

آستون ویلا ۱ - ۰ وولورهمپتون

ناتینگام فارست ۰ - ۲ برایتون

وستهام یونایتد ۰ - ۲ لیورپول (گل‌ها: آلکساندر آیزاک در دقیقه ۶۰ و کودی خاکپو ۲ + ۹۰)

چلسی ۱ - ۱ آرسنال

- تره وو چالوباه در دقیقه ۴۸ تیم چلسی را پیش انداخت، اما تیم آرسنال در دقیقه ۵۹ با گل میکل مرینو بازی را به تساوی کشاند.

- در جدول تیم آرسنال با ۳۰ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های منچسترسیتی با ۲۵، چلسی و آستون ویلا با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.