پخش زنده
امروز: -
هفته سیزدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس با تساوی تیمهای چلسی و آرسنال به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
کریستال پالاس ۱ - ۲ منچستریونایتد (گلهای یونایتد: یاشوآ زیرکزی در دقیقه ۵۴ و میسون مونت ۶۳)
آستون ویلا ۱ - ۰ وولورهمپتون
ناتینگام فارست ۰ - ۲ برایتون
وستهام یونایتد ۰ - ۲ لیورپول (گلها: آلکساندر آیزاک در دقیقه ۶۰ و کودی خاکپو ۲ + ۹۰)
چلسی ۱ - ۱ آرسنال
- تره وو چالوباه در دقیقه ۴۸ تیم چلسی را پیش انداخت، اما تیم آرسنال در دقیقه ۵۹ با گل میکل مرینو بازی را به تساوی کشاند.
- در جدول تیم آرسنال با ۳۰ امتیاز صدرنشین است و تیمهای منچسترسیتی با ۲۵، چلسی و آستون ویلا با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.