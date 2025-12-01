پخش زنده
اردوی جهادی ارائه خدمات سلامت با مشارکت گسترده نهادهای مردمی و دولتی در روستای اربط از توابع شهرستان اسکو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو، با اشاره به خدمات ارائه شده گفت: در این برنامه ویزیت رایگان توسط پزشک متخصص بیماریهای عفونی برای ۳۰ نفر، کنترل فشار خون برای ۲۵ نفر، ویزیت توسط پزشک عمومی برای بیش از ۵۰ نفر، خدمات دندانپزشکی برای ۴۰ نفر، مشاوره مامایی برای ۸ نفر و مشاوره روانشناسی برای ۶ نفر انجام شد.
دکتر شیرجنگ افزود: غرفه فرهنگی و جوانی جمعیت به ۱۵ نفر از مراجعان خدمات مشاورهای ارائه داد و داروهای تجویز شده به صورت رایگان برای ۶۰ نفر تهیه و تحویل داده شد.
وی افزود: این اردوی جهادی با هدف دسترسی آسانتر ساکنان مناطق کمتر برخوردار به خدمات اولیه سلامت و ترویج فرهنگ ایثار و خدمترسانی برگزار شد.