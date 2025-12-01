معاون گردشگری استان همدان از افزایش ۱۰ درصدی بازدید از موزه‌ها و بنا‌های تاریخی استان در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی خاکسار گفت: چهار میلیون و ۷۶۴ هزار گردشگر در این مدت از جاذبه‌های گردشگری این استان بازدید کردند.

او تأکید کرد: در مدت یاد شده، غار علیصدر با ۶۱۲ هزار نفر بازدیدکننده صدرنشین جاذبه‌های گردشگری استان همدان از حیث میزان بازدیدکننده بوده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان افزود: آرامگاه بوعلی با ۲۳۳ هزار بازدید، آرامگاه باباطاهر ۱۹۷ هزار و تپه هگمتانه با ۱۱۳ بازدید بعد از غارعلیصدر دیگر جاذبه‌های پر بازدید کننده استان به شمار می‌آیند.

این مسئول، اقامت در استان را طی این مدت ۷۳۵ هزار نفر اقامت شبانه عنوان کرد که ۲۰ هزار نفر اقامت خارجی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش دارد.