به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سید مهدی حسینی افزود: این جشنواره با روبکرد برند سازی محصول انار ساوه، توجه به اقتصاد تولید کنندگان این محصول و ایجاد محیطی شاد و مفرح برای مردم برگزار شده است

دبیر جشنوار ملی انار ساوه نیز گفت: جشنواره در ۲۰۰ غرفه با محوریت انار و مشتقات آن در محوطه مسجد تاریخی شهر ساوه دائر است

رضا ایاز افزد: در این جشنواره ۴۰ غرفه به انار و صنایع وابسته و ۱۶۰ غرفه به محصولات صنایع دستی و سوغات از سایر استان‌های همجوار اختصاص یافته است