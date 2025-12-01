پخش زنده
امروز: -
روستای راستقان در شهرستان راز و جرگلان با مشارکت فعال مردم و خیران، در سالهای اخیر شاهد توسعه عمرانی، فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی چشمگیر بوده است.
روستای راستقان شهرستان راز و جرگلان که به عنوان محله اسلامی برتر کشور معرفی شده است در سالهای اخیر شاهد موجی از فعالیتهای عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و خیرخواهانه بوده است.
فعالیتهایی که با محوریت مرکز نیکوکاری همیاران سبز و مشارکت بیسابقه مردم انجام شده و امروز راستقان را به یکی از الگوهای موفق نیکوکاری در استان و حتی کشور تبدیل کرده است.