روستای راستقان شهرستان راز و جرگلان که به عنوان محله اسلامی برتر کشور معرفی شده است در سال‌های اخیر شاهد موجی از فعالیت‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و خیرخواهانه بوده است.

فعالیت‌هایی که با محوریت مرکز نیکوکاری همیاران سبز و مشارکت بی‌سابقه مردم انجام شده و امروز راستقان را به یکی از الگو‌های موفق نیکوکاری در استان و حتی کشور تبدیل کرده است.