بازگشت گورخرهای ایرانی از ابرکوه به زیستگاههای طبیعی خود
تاکنون بیش از ۳۰ رأس از گورخرهای پرورش یافته در مرکز پرورش گورخر پنج انگشت به زیستگاههای طبیعی خود بازگردانده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس حفاظت محیطزیست شهرستان ابرکوه با اشاره به نقش مؤثر مرکز تکثیر و پرورش گورخر پنجانگشت گفت: تاکنون بیش از ۳۰ رأس از گورخرهای پرورش یافته در این مجموعه به زیستگاههای طبیعی خود بازگردانده شدهاند.
مصطفی جهانی با بیان اینکه این سایت در مجاورت روستای هارونی و در دامنه کوه پنجانگشت با وسعت حدود ۲۰۰ هکتار از سال ۱۳۸۹ راهاندازی شده است افزود: فعالیت مرکز با انتقال سه رأس گور ماده و یک رأس نر آغاز شد و طی سالهای گذشته، با مدیریت اصولی و پایش مستمر جمعیت، به یکی از موفقترین مراکز تکثیر گورخر ایرانی در کشور تبدیل شده است.