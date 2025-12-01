به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس حفاظت محیط‌زیست شهرستان ابرکوه با اشاره به نقش مؤثر مرکز تکثیر و پرورش گورخر پنج‌انگشت گفت: تاکنون بیش از ۳۰ رأس از گورخر‌های پرورش یافته در این مجموعه به زیستگاه‌های طبیعی خود بازگردانده شده‌اند.

مصطفی جهانی با بیان این‌که این سایت در مجاورت روستای هارونی و در دامنه کوه پنج‌انگشت با وسعت حدود ۲۰۰ هکتار از سال ۱۳۸۹ راه‌اندازی شده است افزود: فعالیت مرکز با انتقال سه رأس گور ماده و یک رأس نر آغاز شد و طی سال‌های گذشته، با مدیریت اصولی و پایش مستمر جمعیت، به یکی از موفق‌ترین مراکز تکثیر گورخر ایرانی در کشور تبدیل شده است.