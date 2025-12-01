دانشجویان غزه که به دلیل تجاوز‌های رژیم صهیونیستی دانشگاه هایشان تعطیل شده بود، پس از دو سال تعطیلی به کلاس‌های درس بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه القاهره، دانشگاه اسلامی غزه بالاخره بعد از ۲ سال با امکانات کم در‌های خود را به روی دانشجویان گشود و فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز کرد.

کلاس‌های درس این دانشگاه در میان انبوهی از آوار‌ها و در ساختمان‌ها و کلاس‌های ترک خورده که به طور جزئی ترمیم شده‌اند، برگزار شد.

دانشجویان نوار غزه به مدت ۲ سال و در پی تجاوز ددمنشانه نظامیان رژیم صهیونیستی به این منطقه به اجبار درس را ترک کرده بودند.

بر اساس گزارش دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه، رژیم صهیونیستی ۱۶۵ مدرسه، دانشگاه و موسسه آموزشی را در طول جنگ ویران کرد و ۳۹۲ مدرسه هم آسیب دیدند و بخش آموزش به طور کلی فلج شد.

این درحالی است که پیشتر اسماعیل الثوابته، مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطن در غزه در گفت‌و‌گو با الجزیره اظهار کرد: از زمان اعلام آتش بس میان جنبش مقاومت اسلامی حماس و رژیم صهیونیستی تاکنون، رژیم اسرائیل ۵۳۵ بار این توافق را به طور مستند نقض کرد و در این مدت ۳۵۰ فلسطینی شهید و ۹۰۰ نفر مجروح شدند.

وی گفت که طبق توافق تاکنون باید ۲۸ هزار کامیون حامل کمک‌های انسانی وارد غزه می‌شد، اما رژیم صهیونیستی اجازه داد که تنها ۹ هزار و ۹۳۰ کامیون وارد این منطقه شود که نسبت آن ۳۵ درصد (از مجموع محموله‌های توافق شده) است.

الثوابته خاطرنشان کرد که زیرساخت ها، ویران و تجاوز‌های رژیم صهیونیستی باعث شده است که اوضاع غزه به طور بی سابقه فاجعه بار شود.