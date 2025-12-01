به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛امیر اصغری رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به قرار داد‌های منعقد شده جهت روکش آسفالت محور‌های شمالی استان اظهار کرد: لکه‌گیری و روکش آسفالت محور ماکو – بازرگان – رند به طول ۱۵ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته و برای آن قرار دادی با مبلغ بیش از ۶۰۲ میلیارد ریال منعقد شده است.

اصغری افزود: همچنین عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در محور ماکو – بازرگان از کیلومتر ۵ الی۱۵ و از سه‌راهی ایواوغلی به سمت مرند به طول ۵ کیلومتر و در محور خوی به سمت ماکو از کیلومتر ۷ تا ۹ به طول ۲۲ کیلومتر اجرا می‌شود که مجموع اعتبار قرار داد این پروژه بیش از ۴۰۷ میلیارد ریال است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: لکه‌گیری و روکش آسفالت محور ایواوغلی – مراکان نیز به طول ۳.۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد ریال اجرا گردیده است.

اصغری تصریح کرد: برای فاز نخست عملیات روکش آسفالت محور بازرگان – بورالان به طول ۸ کیلومتر قرار دادی با اعتبار بیش از ۳۸۳ میلیارد ریال منعقد شده و برای فاز دوم این پروژه نیز که بطول ۶.۵ کیلومتر است و در مرحله عقد قرارداد قرار دارد، اعتبار اولیه به میزان بیش از ۱۷۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح‌ها افزایش ایمنی تردد، بهبود کیفیت آسفالت، کاهش سوانح جاده‌ای و ارتقای خدمات عبوری در محور‌های پررفت‌وآمد به‌ویژه در محدوده‌های مرزی است، یادآورشد: در تلاش هستیم با تکمیل این پروژه‌ها، شرایط عبور و مرور برای کاربران جاده‌ای و رانندگان حمل‌ونقل عمومی و تجاری در این مسیر‌ها تسهیل شود.