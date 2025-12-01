به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ در این رقابت‌ها که به میزبانی هیات انجمن‌های ورزشی استان در سالن پوریای‌ولی اردوگاه شهید دکتر بهشتی اصفهان و با حضور ۱۲۶ ورزشکار از ۳۰ استان برگزار شد، در بخش گروهی، تیم یزد به مقام نخست دست یافت، کرمانشاه بر سکوی دوم ایستاد و آذربایجان شرقی جایگاه سوم را از آن خود کرد.

در بخش انفرادی، ماهور رجبی از خراسان جنوبی عنوان قهرمانی را کسب کرد، زینب زارع از یزد به مقام دوم دست یافت و جایگاه سوم مشترک به آذین حاصلی از کرمانشاه و اکرم رستمی از خوزستان رسید.

در بخش دوبل بزرگسالان (بخشی که معمولاً هماهنگی تیمی و تجربه نقش بیشتری ایفا می‌کند) تیم کرمانشاه عنوان نخست این بخش را به دست آورد، آذربایجان شرقی مقام دوم را به خود اختصاص داد و دو تیم فارس و یزد مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

در بخش جام اخلاق که به‌منظور ترویج رفتار حرفه‌ای و جوانمردانه در رقابت‌ها تعیین شده است، استان تهران به‌عنوان تیم برتر اخلاق معرفی شد.

برگزاری سطح بالای این رقابت‌ها، بار دیگر نشان داد دارت بانوان در کشور در مسیر رو به رشد قرار دارد و استعداد‌های تازه‌ای از استان‌های مختلف در حال شناخته شدن هستند.

اصفهان هم با میزبانی شایسته، نقش مهمی در ارتقای کیفیت این دوره بر عهده داشت.