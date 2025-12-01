پخش زنده
امروز: -
بیش از ۳۰۰ بیمار مددجو در شهرستان امیدیه به صورت رایگان درمان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه گفت: در راستای خدمت رسانی طرح جهادی درمان بیماران با حضور پزشکان و کارکنان جهادی در کوی گلستان این شهرستان برگزار شد.
دکتر فریده شریفات افزود: در این اردو جهادی ۸ پزشک متخصص دررشتههای داخلی، اطفال، زنان و زایمان، قلب و عروق، مغز واعصاب، اعصاب وروان پوست و مو، چشمپزشکی و سنجش سلامت بیش از ۳۰۰ بیمار مددجو را به صورت رایگان ویزیت کردند.
وی ادامه داد: همچنین علاوه بر انجام آزمایشها و نوار قلبی خدمات مشاوره و دارویی به صورت رایگان به بیماران در این طرح جهادی ارائه شد.