به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه گفت: در راستای خدمت رسانی طرح جهادی درمان بیماران با حضور پزشکان و کارکنان جهادی در کوی گلستان این شهرستان برگزار شد.

دکتر فریده شریفات افزود: در این اردو جهادی ۸ پزشک متخصص دررشته‌های داخلی، اطفال، زنان و زایمان، قلب و عروق، مغز واعصاب، اعصاب وروان پوست و مو، چشم‌پزشکی و سنجش سلامت بیش از ۳۰۰ بیمار مددجو را به صورت رایگان ویزیت کردند.

وی ادامه داد: همچنین علاوه بر انجام آزمایش‌ها و نوار قلبی خدمات مشاوره و دارویی به صورت رایگان به بیماران در این طرح جهادی ارائه شد.