پخش زنده
امروز: -
نخستین همایش تحول در کیفیت تولیدات برنامههای مشارکتی با محوریت سرمایه گذاری در تولید، در مرکز همایشهای بین المللی سازمان صداوسیما، در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این همایش یک روزه، بیش از ۱۴۰، مجموعه اقتصادی دولتی و غیردولتی حضور دارند.
همایش تحول در کیفیت تولیدات برنامه های مشارکتی که به همت معاونت استانه های رسانه ملی درحال برگزاری است، عصر امروز با دوره های آموزش ویژه با موضوع جذب برنامه های مشارکتی برای نمایندگان ۳۳ مرکز استانهای رسانه ملی به پایان می رسد.
همایش ۴ محور اصلی دارد و قرار است نمونه های برنامه سازی جدید را در حوزه تبلیغات اجرا کند.