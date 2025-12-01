به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،­ در این همایش یک روزه، بیش از ۱۴۰، مجموعه اقتصادی دولتی و غیردولتی حضور دارند.

­همایش تحول در کیفیت تولیدات برنامه های مشارکتی که ­به همت معاونت استانه های رسانه ملی درحال برگزاری است، ­عصر امروز با دوره های آموزش ویژه با موضوع جذب برنامه های مشارکتی برای نمایندگان ۳۳ مرکز استان‌های رسانه ملی به پایان می رسد.

همایش ۴ محور اصلی دارد و قرار است نمونه های برنامه سازی جدید را در حوزه تبلیغات اجرا کند.