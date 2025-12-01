بورس انرژی ایران در معاملات روز یکشنبه نهم آذر، شاهد دادوستد گسترده حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بود و مجموع ارزش معاملات این روز به ۶ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، بورس انرژی در رینگ بین‌الملل، عرضه صادراتی ۳۵ هزار تن فول‌رنج نفتا و ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید از سوی شرکت نفت ستاره خلیج فارس از مهم‌ترین عرضه‌های حجمی به شمار رفت.

همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با عرضه ۵۲ هزار تن گاز مایع در قالب شش عرضه مجزا، بیشترین ارزش معاملات صادراتی را به خود اختصاص داد. این معاملات با رقابت خریداران همراه شد و مجموع ارزش یک هزار و ۷۹۷ میلیارد تومانی را رقم زد.

بزرگ‌ترین معامله این روز مربوط به عرضه ۲۴ هزار تن گاز مایع بود که با تقاضای ۶۰ هزار تنی مواجه و با میانگین قیمت منفی ۷.۵ پریمیوم دلار به فروش رسید و ارزشی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرد.

در رینگ داخلی نیز فروش ۵۲ هزار و ۲۴۹ تن انواع فرآورده‌های نفتی و گازی به ارزش ۲ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان انجام شد. در این میان، شرکت پالایش نفت امام خمینی با عرضه ۳۰ هزار تن نفت سفید ویژه خوراک صنایع و ثبت معامله‌ای به ارزش یک هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان، بزرگ‌ترین فروشنده روز در رینگ داخلی بود. عرضه متانول نیز از سوی شرکت‌های پتروشیمی شیراز، متانول کاوه و زاگرس در مجموع بیش از ۶ هزار تن را شامل شد. همچنین ۲ میلیون لیتر حلال ۵۰۲ و ۲ میلیون لیتر حلال ۵۰۳ از سوی پالایش نفت اصفهان در این رینگ عرضه شد.

بازار برق بورس انرژی نیز در دومین روز کاری هفته میزبان ۵۱۳ میلیون و ۲۱۳ هزار کیلووات ساعت معامله بود که ارزش آن ۹۷۲ میلیارد ریال اعلام شد. از این میزان، ۵۰۹ میلیون و ۱۹۸ هزار کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس در تابلوی مشتقه برق و ۴ میلیون و ۱۵ هزار کیلووات ساعت برق سبز نیروگاه‌های تجدیدپذیر مورد دادوستد قرار گرفت.

به این ترتیب، سهم رینگ بین‌الملل از ارزش معاملات روزانه ۵۹ درصد، رینگ داخلی ۳۶ درصد، ابزار‌های مالی ۴ درصد و بازار برق یک درصد بود.