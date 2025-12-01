به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و آخرین مدل‌های پیشیابی هواشناسی، شرایط جوی استان امروز پایدار و یکنواخت خواهد بود، اما به تدریج از فردا تا اواخر هفته با تقویت ناپایداری‌ها، علاوه بر افزایش دما به‌ویژه در طول شب، وزش تندباد و گرد و خاک در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

لطفی افزود: در صورت تثبیت نقشه‌ها، برای روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه در برخی نقاط استان، وقوع رگبار باران نیز قابل پیش‌بینی است.

وی گفت: صبح امروز سربیشه با دمای منفی ۷ درجه سردترین و دهسلم نهبندان با دمای ۲۳ درجه در ۲۴ ساعت گذشته گرم‌ترین نقطه استان گزارش شدند و در بیرجند هم تغییرات دما بین منفی ۴ و ۱۶ درجه بوده است.

کارشناس هواشناسی استان افزود: همچنین صبح امروز، بیرجند به‌عنوان دومین مرکز و سربیشه به عنوان دومین شهر سرد کشور شناخته شدند.