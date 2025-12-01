به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین فرمانده پلیس راه شهرستان بردسکن گفت: این مینی‌بوس در ساعت ۷:۵۰ دقیقه امروز، دوشنبه در حال بازگشت از معدن بود که واژگون شد و ۱۳ نفر در این حادثه مصدوم شدند.

سرهنگ محمد مهدوی‌نژاد افزود: از این تعداد، دو نفر به صورت سرپایی، درمان و ۱۱ نفر توسط نیرو‌های اورژانس انابد، درونه، بردسکن، هلال‌احمر و آمبولانس معدن به بیمارستان ولی‌عصر (عج) بردسکن منتقل شدند.

او با بیان اینکه حال عمومی مصدومان مساعد بوده و این حادثه تلفات جانی نداشته است، علت این سانحه را ناتوانایی راننده در کنترل خودرو به دلیل وضعیت نامساعد جاده و گردوخاک شدید اعلام کرد.

این مسئول از رانندگانی که از این مسیر تردد می‌کنند، درخواست کرد با احتیاط، سرعت مطمئنه و تمرکز کافی رانندگی کنند تا از حوادث مشابه جلوگیری شود.

جاده دهان‌قلعه، مسیر اصلی بیش از ۲۰ روستا و آبادی و بخشی از راه قدیمی منطقه ترشیز به سبزوار است؛ مسیری که همچنان خاکی باقی‌مانده است و اهالی منطقه از نبود اقدام جدی در زمینه بهسازی و ایمن‌سازی آن گلایه دارند.