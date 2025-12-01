پخش زنده
در جریان سفر رسمی «بدر احمد محمد عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر به پاکستان، بحران غزه و تلاشها برای توقف جنگ در صدر گفتوگوهای مقامات دو کشور قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، وزیر امور خارجه مصر در سفر رسمی به اسلام آباد با «اسحاق دار» همتای پاکستانی خود دیدار کرد و طرفین در زمینه موضوعات مورد علاقه دوجانبه و تحولات مهم منطقهای گفتوگو کردند، همچنین دو طرف بر تداوم همکاریهای مشترک برای حمایت از مردم فلسطین و مشارکت در روند بازسازی غزه تاکید کردند.
اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در این دیدار با قدردانی از ابتکارات قاهره برای توقف جنگ، گفت: «پاکستان از نقش سازنده و فعال مصر در تلاشهای مربوط به آتشبس در غزه قدردانی میکند و به همکاری نزدیکتر با کشورهای منطقه در این زمینه متعهد است.»
وی اعلام کرد: پاکستان برای تقویت مبادلات اقتصادی خود با مصر فهرست ۲۵۰ مرکز و بنگاه اقتصادی را در اختیار مصر قرار خواهد داد.
اسحاق دار همچنین از تصمیم مصر برای دو برابر کردن سهمیه بورسیههای دانشگاه الازهر برای دانشجویان پاکستانی استقبال کرد و آن را گامی مهم در توسعه همکاریهای علمی و آموزشی دانست.
وزیر امور خارجه مصر نیز در این دیدار ضمن محکومیت حملات تروریستی اخیر در اسلامآباد و پشاور گفت: ما با خانوادههای قربانیان این حوادث ابراز همدردی میکنیم و در کنار پاکستان در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی ایستادهایم.
وی با اشاره به سطح فعلی روابط، تاکید کرد، قاهره خواهان گسترش همکاریها در بازسازی غزه، توسعه تجارت، افزایش حجم سرمایهگذاری و تقویت مشارکتهای اقتصادی با پاکستان است.
معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان افزود: مصر و پاکستان با چالشهای مشترک امنیتی، سیاسی و اقتصادی روبهرو هستند و باید از طریق همکاریهای نزدیکتر بر آنها غلبه کنند.
در این دیدار همچنین بر اهمیت ثبات، صلح و توسعه به عنوان پایههای روابط راهبردی دو کشور تاکید شد.
منابع نزدیک به وزارت امور خارجه پاکستان سفر وزیر خارجه مصر به پاکستان و دیدارهای انجام شده را نشان دهنده عزم دو طرف برای تقویت روابط دوجانبه و هماهنگی بیشتر در موضوعات منطقهای، بهویژه بحران غزه و تلاش برای توقف جنگ عنوان میکنند.