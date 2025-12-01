به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بیست‌وهفتمین دوره مسابقات شطرنج نونهالان و نوجوانان آسیا در تایلند به پایان رسید که تیم ایران موفق شد در بخش استاندارد تیمی با حضور ورزشکار خوزستانی عنوان نایب قهرمانی این دوره را از آن خود کند.

زهرا پروین ورزشکار خوزستانی همراه با تیم ملی زیر ۱۸ سال دختران ایران، متشکل از ستایش کریمی، صبا کارگری آرین، در بخش استاندارد موفق شدند عنوان نایب‌قهرمانی آسیا را برای ایران به ارمغان بیاورند.