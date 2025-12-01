۵۶ مجموعه نمایشی در مراحل مختلف تولید، شرکت در رویداد ایده پردازی فیلم کوتاه شبکه آی فیلم و معرفی آثار راه یافته به بخش مسابقه برخی از بخش‌های جشنواره تلویزیونی مستند، خبر‌های امروز» پشت صحنه» است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ۵۶ مجموعه نمایشی در مراحل مختلف تولید است که از این تعداد حدود ۱۰ مجموعه تا پایان نوروز ۱۴۰۵ مهمان سیما می شود.

«شش ماهه»، مهران مدیری یکی از مجموعه‌هایی که در نوبت پخش از شبکه سه قرار دارد و بعد از پایان پخش الگوریتم، پخش می شود.

«اسباب زحمت»، به کارگردانی سعید اقا خانی و «مرد سه هزار چهره»، هم از جمله مجموعه‌های نوروز و ماه رمضان است.

علاقه مندان برای شرکت در رویداد ایده پردازی فیلم کوتاه شبکه‌ای فیلم، تا پایان آذر فرصت دارند.

دبیرخانه این رویداد مهلت ثبت طرح فیلم کوتاه برای شرکت در این رویداد را تا ۳۰ آذر تمدید کرد. شبکه آی‌فیلم جلسات ارائه طرح‌های پذیرفته شده برای جذب سرمایه را هم‌زمان با «چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح»، اواخر فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهد کرد.

جشنواره تلویزیونی مستند به روز‌های پر تب و تاب خودش نزدیک می‌شود. آثار راه یافته به بخش مسابقه برخی از بخش‌ها قرار است اعلام شود. آیین پایانی نهمین جشنواره تلویزیونی مستند، زمستان برگزار می شود.