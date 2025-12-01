۲ هزار و ۸۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در سطح روستاهای شهرستان مشهد شناسایی و متخلفان ۲۴۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار ویژه شهرستان مشهد با تاکید برتداوم برخورد با انشعابات غیرمجاز آب گفت: از ابتدای امسال تا کنون بهره‌ برداران غیرمجاز از انشعابات آب روستایی در این شهرستان ۲۴۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

سید حسن حسینی امروز در نشست قرارگاه عملیاتی پایش آب روستایی شهرستان مشهد افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در سطح روستاهای شهرستان شناسایی شده است و متخلفان مطابق اقدامات قانونی جریمه شدند.

وی با تاکید بر استمرار قاطعانه این روند اضافه کرد: برخورد با انشعابات غیرمجاز با هدف جلوگیری از تخلفات، صیانت از منابع آبی و حقوق عامه با هماهنگی، همکاری خوب و قابل قدردانی مقامات قضایی شهرستان مشهد دامه دارد.

همچنین در این نشست اقدامات شرکت آب و فاضلاب مشهد در راستای تامین آب شرب این مجموعه برای نمایندگان دهستان‌ های شهرستان مشهد تبیین و مقرر شد تا به منظور عبور از این شرایط و همراه کردن مردم، نمایندگان دهستان‌ها به عنوان سفیران آب فعالیت داشته باشند.

چهار میلیون نفر جمعیت شهرستان مشهد در سه بخش مرکزی، رضویه و احمدآباد و شهرهای «مشهد، رضویه، ملک آباد و بینالود» و ۴۰۰ روستای کوچک و بزرگ آن سکونت دارند.