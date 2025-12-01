پخش زنده
در نشست امروز شورایعالی قوه قضائیه، حجت الاسلام اژهای بر پاسداری و حراست از اصول قانون اساسی، به ویژه مباحث ناظر بر «ابتناء قوانین و مقررات به موازین اسلامی» و «حقوق ملت» تأکيد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضائیه گفت: در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که همه قوانین و مقررات کشور باید مبتنی بر اسلام و موازین اسلامی باشند. توجه به این اصل، از آن حیث اهمیت بالایی دارد که ممکن است به مرور زمان عدهای با روشنفکرنمایی بخواهند مقولاتی را تحمیل کنند و چنین ادعا کنند که فلان بخش از قانون، امروز دیگر جواب نمیدهد!
فصل سوم قانون اساسی، از اصل ۱۹ تا اصل ۴۲، ناظر بر حقوق ملت است. همه کارگزاران نظام و همه ما مسئولان قضایی که دور این میز نشستهایم باید التزام و تعهد به حقوق مردم داشته باشیم و از این حقوق پاسداری و صیانت کنیم . طبق اصل ششم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره و تمشیّت میشود؛ همین اصل بیانگر نقش مهم و اثرگذار مردم در نظام ما است؛ ما از ابتدای انقلاب، تعداد متکثر و زیادی انتخابات برگزار کردهایم و در اکثر این انتخابات نیز به نسبت نقاط دیگر دنیا، تعداد قابل توجهی از مردم و واجدین شرایط، مشارکت کردهاند
رئیس دستگاه قضا افزود: حمایت از مظلومین و مستضعفین عالم در برابر مستکبرین، اصلی مندرج در قانون اساسی ماست؛ وفق اصل ۱۵۴ میثاق ملی ما، جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند. فلذا ما موظفیم تا آنجا که میتوانیم از مظلومین عالم دفاع کنیم. ما معتقدیم که چنانچه به طور جامع و کامل به این اصل قانون اساسی عمل شود، صلح در منطقه و جهان، سایهگستر میشود و دفع شر و ظلم از همگان صورت میگیرد.
اژه ای به صراحت گفت: بعضاً فرد یا افرادی که زمانی سینهچاک نهضت امام خمینی (ره) و اصطلاحاً انقلابی دوآتشه بودند، مشاهده میشوند که اکنون به نوعی مُستحیل شدهاند و مصرحات قانون اساسی را انکار میکنند و زیر پا میگذارند و حتی به صراحت چنین میگویند که امام (ره) اشتباه میکرد و ما نیز سابقاً در دفاع از امام اشتباه میکردیم! این قبیل افراد، نقش دیانت در سیاست و دفاع از مظلومین عالم و مبارزه با مستکبرین را صریحاً مُنکر میشوند! حقیقتاً باید گفت که ورود به صراط مستقیم، مهم است، اما مهمتر، ماندن و استقامت در این صراط است.