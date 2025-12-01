در نشست امروز شورای‌عالی قوه قضائیه، حجت الاسلام اژه‌ای بر پاسداری و حراست از اصول قانون اساسی، به ویژه مباحث ناظر بر «ابتناء قوانین و مقررات به موازین اسلامی» و «حقوق ملت» تأکيد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضائیه گفت: در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که همه قوانین و مقررات کشور باید مبتنی بر اسلام و موازین اسلامی باشند. توجه به این اصل، از آن حیث اهمیت بالایی دارد که ممکن است به مرور زمان عده‌ای با روشنفکرنمایی بخواهند مقولاتی را تحمیل کنند و چنین ادعا کنند که فلان بخش از قانون، امروز دیگر جواب نمی‌دهد!

فصل سوم قانون اساسی، از اصل ۱۹ تا اصل ۴۲، ناظر بر حقوق ملت است. همه کارگزاران نظام و همه ما مسئولان قضایی که دور این میز نشسته‌ایم باید التزام و تعهد به حقوق مردم داشته باشیم و از این حقوق پاسداری و صیانت کنیم . طبق اصل ششم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره و تمشیّت می‌شود؛ همین اصل بیانگر نقش مهم و اثرگذار مردم در نظام ما است؛ ما از ابتدای انقلاب، تعداد متکثر و زیادی انتخابات برگزار کرده‌ایم و در اکثر این انتخابات نیز به نسبت نقاط دیگر دنیا، تعداد قابل توجهی از مردم و واجدین شرایط، مشارکت کرده‌اند

رئیس دستگاه قضا افزود: حمایت از مظلومین و مستضعفین عالم در برابر مستکبرین، اصلی مندرج در قانون اساسی ماست؛ وفق اصل ۱۵۴ میثاق ملی ما، جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‏‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌‏کند. فلذا ما موظفیم تا آنجا که می‌توانیم از مظلومین عالم دفاع کنیم. ما معتقدیم که چنانچه به طور جامع و کامل به این اصل قانون اساسی عمل شود، صلح در منطقه و جهان، سایه‌گستر می‌شود و دفع شر و ظلم از همگان صورت می‌گیرد.

اژه ای به صراحت گفت: بعضاً فرد یا افرادی که زمانی سینه‌چاک نهضت امام خمینی (ره) و اصطلاحاً انقلابی دوآتشه بودند، مشاهده می‌شوند که اکنون به نوعی مُستحیل شده‌اند و مصرحات قانون اساسی را انکار می‌کنند و زیر پا می‌گذارند و حتی به صراحت چنین می‌گویند که امام (ره) اشتباه می‌کرد و ما نیز سابقاً در دفاع از امام اشتباه می‌کردیم! این قبیل افراد، نقش دیانت در سیاست و دفاع از مظلومین عالم و مبارزه با مستکبرین را صریحاً مُنکر می‌شوند! حقیقتاً باید گفت که ورود به صراط مستقیم، مهم است، اما مهم‌تر، ماندن و استقامت در این صراط است.