به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: از ابتدای آذر ماه سال جاری تاکنون، دو کشتی حامل بیش از ۱۲۷ هزار تن گندم به سفارش شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در بندر امام خمینی (ره) وارد شدند.

امید جهان‌نژادیان افزود: این محموله‌ها پس از انجام کامل مراحل بهداشت، قرنطینه و تشریفات گمرکی، به انبار‌ها و مراکز ذخیره‌سازی استاندارد منتقل خواهند شد تا از طریق حمل و نقل ریلی و جاده‌ای به استان‌های مختلف کشور ارسال شوند.

وی خاطرنشان کرد: خوراک کارخانجات آرد استان از گندمی تهیه می‌شود که در فصل خرید تضمینی گندم خریداری شده و از جمله گندم‌های با کیفیت کشور است، و این گندم وارداتی بیشتر به استان‌های نیازمند ارسال می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان تصریح کرد: عملیات تخلیه و انتقال کالا‌های اساسی از ابتدای سال جاری به صورت مستمر در بندر امام خمینی انجام می‌شود و در صورت نیاز ادامه خواهد داشت.

استان خوزستان و بندر امام خمینی به عنوان دروازه اصلی ورود کالا‌های اساسی نقش محوری در تأمین امنیت غذایی کشور دارند و ۷۰درصد کالا‌های اساسی کشور از طریق این بندر وارد می‌شود.