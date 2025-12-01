به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، علی نوروز زاده گفت: پرونده فروش غیر مجاز هزار و ۹۹۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۷۱۴ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوئین زهرا رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بوئین زهرا افزود: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، متهم را به پرداخت دو میلیارد و ۸۵۹ میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی محکوم کرد.

نوروز زاده با بیان پیامد‌های زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.