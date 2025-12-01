پخش زنده
برنامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی و دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی و دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد که به شرح زیر است:
دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی
پنجشنبه ۲۷ آذر
تراکتور تبریز - پرسپولیس – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود.
دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
جمعه ۲۸ آذر
فولاد هرمزگان – استقلال – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود.
شنبه ۲۹ آذر
هوادار – سایپا – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
مس رفسنجان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهدا مس رفسنجان
نفت و گاز گچساران – پیکان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا نفت گچساران
ملوان بندرانزلی – مس شهربابک – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
فولاد خوزستان – چادرملو اردکان – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدا فولاد اهواز
یکشنبه ۳۰ آذر
فولاد مبارکه سپاهان – خیبر خرمآباد – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
برنده بازی تراکتور - پرسپولیس با شمس آذر از مرحله یک هشتم، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه برگزار خواهد شد.