

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی و دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد که به شرح زیر است:

دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی

پنجشنبه ۲۷ آذر

تراکتور تبریز - پرسپولیس – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.

دیدار‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی

جمعه ۲۸ آذر

فولاد هرمزگان – استقلال – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.

شنبه ۲۹ آذر

هوادار – سایپا – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

مس رفسنجان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهدا مس رفسنجان

نفت و گاز گچساران – پیکان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا نفت گچساران

ملوان بندرانزلی – مس شهربابک – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

فولاد خوزستان – چادرملو اردکان – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدا فولاد اهواز

یکشنبه ۳۰ آذر

فولاد مبارکه سپاهان – خیبر خرم‌آباد – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

برنده بازی تراکتور - پرسپولیس با شمس آذر از مرحله یک هشتم، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه برگزار خواهد شد.