فرماندار آغاجاری در دیدار با مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان بر تسریع در اجرای طرح‌های ساخت و توسعه مدارس این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی با اشاره به دیدار با محمد سعیدی پور، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان به همراه مظلومی نماینده مردم آغاجاری مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکمیل هنرستان مهر جهانی این شهرستان گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این مدرسه به زودی افتتاح و مورد استفاده دانش آموزان در سال تحصیلی جاری قرار می‌گیرد.

وی در خصوص طرح‌های توسعه فضای آموزشی مدارس، اظهار داشت: اختصاص اعتبار لازم جهت تکمیل مدرسه شهید بلادی شهر آغاجاری، آغاز عملیات اجرایی ساخت مدرسه ۶ کلاسه در روستای آب باران دو و تسریع در طرح توسعه مدرسه فتح الفتوح روستای حر ضروری است.

مشایخی می‌گوید: در این دیدار همچنین بر لزوم اجرای چمن مصنوعی در محوطه سایت سالن چند منظوره دانش آموزی مدارس، اجرای آسفالت در یکی از مدرسه‌های شهر آغاجاری و شهر جولکی، تامین و تخصیص تجهیزات و امکانات مورد نیاز مدارس تاکید شد.

فرماندار آغاجاری تصریح کرد: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان پس از تبادل نظر و گفت‌و‌گو در خصوص درخواست‌های مطرح شده، برنامه زمانبندی برای اجرای آنها را تعیین کرد و مقرر شد اقدامات لازم توسط این اداره کل و پیمانکاران بر اساس صورتجلسه تنظیمی انجام شود.