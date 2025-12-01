به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم‌نسب الباجی دوشنبه در نشست بررسی وضعیت اشتغال جوانان هویزه در محل فرمانداری شهرستان هویزه بیان کرد: استاندار خوزستان به ظرفیت نیروی انسانی جوان هویزه نگاه ویژه دارد و با پشتیبانی و تلاش مجموعه استانداری مسیر جذب نیرو در شرکت‌های نفتی از حالت مبهم خارج و به روندی قانونمند، عادلانه و مبتنی بر حق بومی‌گزینی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه مسیر جذب جوانان بومی در شرکت‌های نفتی هویزه با حمایت کامل استاندار وارد مرحله قانونی شده و با جدیت تا دستیابی به نتیجه نهایی دنبال می‌شود، افزود: هیچ اولویتی مهم‌تر از ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت آینده شغلی جوانان این منطقه نیست و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به همراهی در این مسیر هستند.

عباس پورعاطف، فرماندار هویزه نیز در ادامه این نشست با تشریح روند پیگیری‌های انجام‌شده در ماه‌های اخیر برای جوانان بومی منطقه در شرکت‌های فعال شهرستان ادامه داد: روندی که امروز آغاز شده می‌تواند در آینده‌ای نزدیک گره چندین ساله اشتغال نیرو‌های بومی منطقه در شرکت‌های نفتی را باز کند، مسیری که با همدلی و همراهی نمایندگان کارجویان به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

وی با تاکید بر همراهی کامل دستگاه‌های محلی برای تحقق این مهم اظهار کرد: نهادینه کردن جذب جوانان بومی در شرکت‌های فعال این منطقه نیازمند همراهی مستمر همه دستگاه‌ها است تا بتوانیم حقوق جوانان هویزه را به شکل قانونی احقاق کنیم.

پیش از این سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه رونق و توسعه، تولید و اشتغال مناطق محروم استان در دستور کار قرار دارد اعلام کرده بود سه هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه تولید و اشتغال مناطق محروم استان در سفر رییس‌جمهور به خوزستان مصوب و اختصاص یافته است.