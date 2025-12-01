به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شمس با اشاره به بازگشایی مسیر عشایری سرتنگ آب سفید در بخش قارون شهرستان دزپارت، اظهار کرد: این مسیر عشایری به طول ۷ کیلومتر است و با تلاش کارکنان اداره امور عشایر شهرستان بازگشایی شده است.

وی افزود: در این منطقه عشایری ۵۰ خانوار عشایری زندگی می‌کنند که با اصلاح و بازگشایی این مسیر، راه عبور و مرور آنها تسهیل شده است.

شمس، همچنین از مرمت و بازگشایی مسیر عشایری دره خون در بخش قارون این شهرستان خبر داد و بیان داشت: این مسیر عشایری به طول یک کیلومتر بوده است؛ در این منطقه عشایری ۵ خانوار عشایری زندگی می‌کنند.

رئیس اداره امور عشایر دزپارت به مرمت و بازگشایی مسیر عشایری سرتوف در بخش مرکزی این شهرستان اشاره و اضافه کرد: طول این مسیر ۲ کیلومتر است که در این منطقه عشایری ۱۰ خانوار عشایری زندگی می‌کنند.

وی می‌گوید: اداره امور عشایر دزپارت به عشایر این منطقه علاوه بر بحث بازگشایی و مرمت مسیر‌های عشایری، خدمات مختلفی از جمله آرد، نفت و خدمات بهداشتی و دامپزشکی ارائه می‌دهد.