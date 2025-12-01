به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور، هدف از تشکیل انجمن موسیقی را توسعه و حمایت از موسیقی فاخر، حمایت از هنرمندان موسیقی و کشف استعداد‌های ویژه برشمرد و گفت: با توجه به ضرورت برگزاری انتخابات انجمن موسیقی و نیاز شهرستان به این تشکل فرهنگی، هنری و علمی، انتخابات برگزار شد.

حمیدرضا آتشی افزود: انتخابات انجمن موسیقی شهرستان نیشابور با حضور ۳۱ هنرمند موسیقی واجد شرایط رای دادن و ۱۰ نفر نامزد هیات مدیره انجمن موسیقی، در محل مجتمع هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

وی تاکید کرد: در پایان پس از رای گیری و شمارش آرای هنرمندان موسیقی نیشابور، رضا آریایی فر، جعفر پرویزیان و محمد شمس آبادی با اکثریت آرا به عنوان اعضای انجمن موسیقی شهرستان نیشابور انتخاب شدند.