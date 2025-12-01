به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛سعید خوش‌طینت با اعلام این خبر گفت: پروژه ساماندهی سایت دفن پسماند با هدف بهبود فرآیندهای دفن و ارتقای مدیریت پسماند شهری آغاز شده و هم‌اکنون در مراحل اولیه اجرا قرار دارد.

به گفته وی، این طرح تحت نظارت معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه اجرا می‌شود و سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان غربی نیز به‌عنوان پیمانکار، مسئولیت اجرای فیزیکی پروژه را بر عهده گرفته است.

خوش‌طینت با اشاره به آغاز عملیات اجرایی افزود: تحویل زمین به پیمانکار انجام شده و اجرای بخش‌های کلیدی پروژه شامل لاگون آب‌بند، سیستم جمع‌آوری شیرابه، پوشش نهایی و سامانه گازگیری سایت دفن پسماند در دستور کار قرار گرفته است.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه در پایان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل فازهای اجرایی، بهره‌برداری و مدیریت کامل این سایت به سازمان مدیریت پسماند واگذار می‌شود. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، این مجموعه نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و بهداشتی شهر ایفا کند.