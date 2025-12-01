نصب پرینترهای کاتر دار روی دستگاههای فروش بلیت در متروی تهران
مدیر درآمد بلیت شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از آغاز فرآیند نصب پرینترهای جدید مجهز به کاتر با هدف سهولت در خرید بلیت تکسفره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مسیب جعفری با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای تسهیل خرید بلیت تکسفره مترو، گفت: با توجه به بررسیهای صورتگرفته برای رفع مشکل مسافران در تهیه بلیت تک سفره کاغذی، پرینترهای مجهز به کاتر برای نصب بر روی دستگاههای فروش بلیت خریداری شده و عملیات نصب این تجهیزات از ابتدای آبان در ایستگاههای منتخب انجام شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۹۰ دستگاه در ۹ ایستگاه پرتردد مترو نصب شده و این روند بهتدریج به سایر ایستگاهها تعمیم خواهد یافت.
مدیر درآمد بلیت شرکت بهرهبرداری متروی تهران، تصریح کرد: طی چند ماه آینده تمامی ایستگاههای متروی تهران به این تجهیزات جدید مجهز خواهند شد.
جعفری خاطرنشان کرد: این پرینترها بلیت را به صورت برش خورده تحویل میدهند و به این ترتیب مشکلاتی که پیش از این هنگام جدا کردن بلیت از دستگاهها وجود داشت، به طور کامل برطرف خواهد شد.