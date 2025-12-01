پخش زنده
۱۵۰ دانش آموز پسر شهرستان ممسنی در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه ممسنی، گفت: در این مرحله ۱۵۰ دانشآموز پسر از مناطق مختلف عملیاتی جنوب کشور در قالب راهیان نور بازدید میکنند.
سرهنگ پاسدار محمد زمان زارعی افزود: این دانش آموزان در مقطع متوسطه دوم، به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور و یادمانهای دفاع مقدس در خوزستان از جمله شلمچه، هویزه و طلائیه، نهر، علقمه و معراج الشهدا بازدید میکنند.