به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه ممسنی، گفت: در این مرحله ۱۵۰ دانش‌آموز پسر از مناطق مختلف عملیاتی جنوب کشور در قالب راهیان نور بازدید می‌کنند.

سرهنگ پاسدار محمد زمان زارعی افزود: این دانش آموزان در مقطع متوسطه دوم، به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور و یادمان‌های دفاع مقدس در خوزستان از جمله شلمچه، هویزه و طلائیه، نهر، علقمه و معراج الشهدا بازدید می‌کنند.