به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مشاهده آفت خطرناک کرم برگ‌خوار پاییزه در استان خبر داد و نسبت به خطر نابودی مزارع در صورت طغیان این آفت هشدار داد.

حمید نادریان افزود: این آفت قرنطینه‌ای از نیمه آبان‌ماه امسال در مازندران مشاهده شده و تاکنون ۱۶ استان کشور درگیر آن هستند.

وی با اشاره به شباهت این آفت به مگس مدیترانه‌ای گفت: کشاورزان در صورت مشاهده باید فوراً به کلینیک‌های گیاه‌پزشکی مراجعه کرده و اقدامات مبارزه زراعی و مکانیکی را انجام دهند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه میانبر اصلی این آفت ذرت است، تأکید کرد: بیش از ۳۰۰ نوع محصول از جمله برنج، گندم، کلزا، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و سبزیجات میزبان این آفت محسوب می‌شوند.

نادریان افزود: این آفت در مراحل اولیه به‌راحتی قابل کنترل است، اما در صورت تأخیر، مهار آن دشوار خواهد شد. به همین دلیل شبکه‌های پایش و ردیابی آفت در استان فعال شده‌اند.

وی در پایان توصیه کرد: کشاورزان باید این آفت را که به رنگ سبز روشن تا قهوه‌ای تیره با خطوط رنگی و سه نوار زرد مشخص دیده می‌شود، به موقع شناسایی و با آن مبارزه کنند.