به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان در بازدید از این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه گوشه‌ای از دستاورد‌های بسیج خواهران این شهر به تماشا گذاشته شده است.

سردار مجتبی فدا افزود: این نمایشگاه گوشه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات ۳۱۰۰ پایگاه مقاومت بسیج در سراسر استان اصفهان است.

همچنین نخستین آموزشگاه فنی و حرفه‌ای حمل و نقل کشور در شهر درچه آغاز به کار کرد.

در آئین افتتاح این مرکز آموزشی معاون حمل و نقل جاده‌ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: برای اولین بار در کشور مجموعه شرکت‌های حمل و نقل استان اصفهان اقدام به راه اندازی مرکز آموزش فنی حرفه‌ای حمل و نقل کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان در شهر درچه کردند.

محمدعلی صلواتی افزود: یکی از مهمترین مسائل در بخش حمل و نقل، آموزش صحیح است که با آموزش مدیران عامل و مدیران فنی شرکت‌های حمل و نقل شاهد کاهش تصادفات جاده‌ای خواهیم بود.

پرویز ملکوتی رئیس کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان نیز گفت: در استان اصفهان ۶۰۰ شرکت حمل و نقل کالا در قالب ۱۶ انجمن در شهرستان‌های استان، ذیل کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان واقع در شهر درچه فعالیت می‌کنند.