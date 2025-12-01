پخش زنده
نمایشگاه هفته بسیج در شهر درچه با عنوان روایت ۴۶ شامل دستاوردهای بسیج خواهران شهر درچه برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان در بازدید از این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه گوشهای از دستاوردهای بسیج خواهران این شهر به تماشا گذاشته شده است.
سردار مجتبی فدا افزود: این نمایشگاه گوشهای از فعالیتها و اقدامات ۳۱۰۰ پایگاه مقاومت بسیج در سراسر استان اصفهان است.
همچنین نخستین آموزشگاه فنی و حرفهای حمل و نقل کشور در شهر درچه آغاز به کار کرد.
در آئین افتتاح این مرکز آموزشی معاون حمل و نقل جادهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان گفت: برای اولین بار در کشور مجموعه شرکتهای حمل و نقل استان اصفهان اقدام به راه اندازی مرکز آموزش فنی حرفهای حمل و نقل کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان در شهر درچه کردند.
محمدعلی صلواتی افزود: یکی از مهمترین مسائل در بخش حمل و نقل، آموزش صحیح است که با آموزش مدیران عامل و مدیران فنی شرکتهای حمل و نقل شاهد کاهش تصادفات جادهای خواهیم بود.
پرویز ملکوتی رئیس کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان نیز گفت: در استان اصفهان ۶۰۰ شرکت حمل و نقل کالا در قالب ۱۶ انجمن در شهرستانهای استان، ذیل کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان واقع در شهر درچه فعالیت میکنند.