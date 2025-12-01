مدیرعامل شرکت توانیر با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه، سند سیاست‌گذاری جامع و اجرایی بهره‌برداری از شبکه فیبر نوری شرکت توانیر را ابلاغ کرد.

شبکه فیبر نوری صنعت برق، یکپارچه، امن و در چارچوب واحد مدیریت می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی‌مشهدی گفت: بر اساس این سند، مالکیت کامل شبکه فیبر نوری به عهده شرکت مادر تخصصی توانیر است و هرگونه بهره‌برداری، توسعه یا واگذاری ظرفیت، صرفاً در چارچوب ضوابط اعلام‌شده مجاز خواهد بود. در همین راستا، دفتر فناوری اطلاعات و نظارت بر امنیت فضای مجازی توانیر به عنوان مرجع نظارت عالیه، اختیار مداخله، کنترل و تأیید نهایی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، نگهداری، قرارداد‌ها و بهره‌برداری از این شبکه را بر عهده دارد.

وی در این ابلاغیه تأکید کرده است: شرکت‌های زیرمجموعه تنها مجاز به استفاده از قرارداد‌های تیپ ابلاغی توانیر برای هرگونه مشارکت با اپراتور‌ها و سرمایه‌گذاران هستند و هر نوع مذاکره یا توافق با اپراتورها، پیمانکاران و متقاضیان دولتی و خصوصی باید پس از اخذ مجوز کتبی از معاونت تحقیقات و منابع انسانی و با ابلاغ دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی توانیر انجام شود. همچنین رعایت تمامی ملاحظات فنی بهره‌برداری از زیرساخت شبکه برق (نظیر دکل‌ها و تیر‌های برق) که توسط معاونت‌های هماهنگی توزیع و انتقال تعیین می‌شود، الزامی اعلام شده است.

در بخش دیگری از این سیاست‌گذاری، شرکت‌های زیرمجموعه موظف شده‌اند وضعیت فعلی بهره‌برداری از فیبر نوری، قرارداد‌های موجود، ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای خود را به‌صورت مستند و در قالب فرم‌های اعلامی، به دفتر فناوری اطلاعات و نظارت بر امنیت فضای مجازی توانیر ارسال کنند و نیاز‌های آتی خود را بر اساس چارچوب جدید مشخص سازند.

مدیرعامل توانیر با صراحت اعلام کرده است که از تاریخ ابلاغ این نامه، انعقاد هرگونه قرارداد جدید یا تمدید قرارداد‌های موجود خارج از چارچوب مصوب، ممنوع بوده و فاقد اعتبار تلقی خواهد شد.

وی از مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه خواسته است شخصاً بر فرآیند تطبیق فعالیت‌ها با این سیاست‌گذاری نظارت داشته و اطمینان حاصل کنند که تمامی واحد‌های فنی، حقوقی و مالی نسبت به مفاد سند اشراف کامل داشته و آن را اجرا کنند.

رجبی‌مشهدی در جمع‌بندی این ابلاغیه، اجرای صحیح این سیاست‌ها را عاملی تعیین‌کننده در توسعه پایدار شبکه ارتباطی صنعت برق، افزایش امنیت داده‌ها، کاهش هزینه‌های عملیاتی و تحقق اهداف ملی شرکت توانیر عنوان کرده و بر استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه فیبر نوری در خدمت تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت برق کشور تأکيد کرده است.