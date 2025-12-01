پخش زنده
در مراسمی سرهنگ رضایی به عنوان فرمانده تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضای و فرمانده قرارگاه شهید ناصری خراسان جنوبی معرفی و از خدمات سردار تناکی فرمانده سابق قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در مراسمی با حضور سرتیپ پاسدار اشعری فرمانده قرارگاه منطقهای ثامن الائمه، سرتیپ پاسدار عظیمی معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی امام حسین و سردار مهدوی فرمانده سپاه انصار الرضا استان، سرهنگ رضایی به عنوان فرمانده تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضای و فرمانده قرارگاه شهید ناصری استان معرفی و از خدمات سردار تناکی فرمانده سابق قدردانی شد.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی امام حسین در این مراسم با اشاره به تجربههای اخیر، نقش فرماندهان جوان را در افزایش توان عملیاتی سپاه مهم ارزیابی کرد و گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، ابتکار عمل، چابکی و سرعت تصمیمگیری فرماندهان جوان تأثیر قابلتوجهی در روند مدیریت میدان داشت و نسب جوان ما همچون فرماندهان نسل گذشته شجاع و جان بر کف هستند.
سرتیپ پاسدار عظیمی با بیان جایگاه چندبعدی سپاه در ساختار دفاعی کشور، بر نقش این نهاد در تقویت بازدارندگی، امنیت پایدار افزود: حضور فعال در حوزههای غیرنظامی همچون امدادرسانی، سازندگی و مدیریت بحران و همافزایی میان تجربه فرماندهان باسابقه و انرژی نسل جدید، سپاه را به یکی از عناصر اصلی ثبات و امنیت داخلی تبدیل کرده است.
فرمانده قرارگاه منطقهای ثامن الائمه نیز با قدردانی از سردار تناکی، وی را سرداری شجاع، باتجربه و برخوردار از اخلاص مثالزدنی توصیف کرد.
سرتیپ پاسدار اشعری افزود: عملکرد سردار تناکی در مأموریتهای مختلف، نمونهای روشن از تلفیق تجربه میدانی و روحیه جهادی است و چنین فرماندهانی سرمایههای مهم برای ارتقای آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح به شمار میروند.
وی با اشاره به نقش و جایگاه سپاه در ساختار دفاعی کشور، این نهاد را یکی از ستونهای اصلی تأمین امنیت و پایداری ملی دانست و افزود: حضور نیروهای جوان در کنار فرماندهان صاحبتجربه، ظرفیت سپاه را چندبرابر کرده است.
فرمانده قرارگاه منطقهای ثامن الائمه همچنین با اشاره به حضور نسل جوان در صحنههای ملی، نسل جوان ایران را پشتوانه واقعی کشور معرفی کرد و گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جوانان بار دیگر نشان دادند که با روحیه مسئولیتپذیری، آگاهی و غیرت ملی، آماده دفاع از استقلال و امنیت کشورند و آینده ایران بر شانههای همین نسل پرتلاش و امیدوار استوار خواهد بود.
سردار مهدوی فرمانده سپاه انصار الرضای استان نیز از تلاشها و خدمات سردار تناکی قدردانی کرد و وی را فرماندهای بااخلاص، پرتلاش و برخوردار از سابقهای روشن در مسیر خدمت معرفی کرد.
وی با اشاره به اهمیت یگانهای مردمپایه در ساختار سپاه، گفت: چنین یگانهایی با اتکا بر نیروهای بومی، مردمی و آشنا با ظرفیتهای منطقهای، جایگاهی راهبردی در امنیت و آرامش دارند.