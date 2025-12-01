\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062a\u06cc\u0645 \u0634\u0637\u0631\u0646\u062c \u0631\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u0631\u062e\u0634\u0634 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0647\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a.\u00a0\n