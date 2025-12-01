پخش زنده
کاوه کلهرنیا از هنرمندان جوان عرصه نوازندگی موسیقی کلاسیک ایرانی که عمده فعالیت هایش متمرکز بر نوازندگی عود و باغلاما بود براثر سانحه تصادف دار فانی را وداع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کاوه کلهرنیا هنرمند جوان موسیقی کرمانشاه، نوازنده توانای سازهای باغلاما و عود که با بسیاری از هنرمندان موسیقی کرمانشاه و کردستان و همچنین موسیقیدانان موسیقی کلاسیک ایرانی در ژانرهای مختلف همکاری داشت در پی یک سانحه تصادف، بامداد شنبه هشتم آذر پس از یک هفته بستری در آیسییو بیمارستان تجریش تهران چشم از جهان فرو بست.
این هنرمند جوان خوش قریحه، آثار متنوعی در موسیقی نواحی کردی و لکی و کارهای تلفیقی و کلاسیک ایرانی را تنظیم و اجرا کرده بود. او همچنین اجراهای مختلفی در اروپا با هنرمندان موسیقی اروپایی و آسیایی از جمله اردال ارزنجان را در سوابق کاری خود داشت و در کشورهای هلند، اتریش و سوئد کنسرتهای متعددی را اجرا کرده بود. زنده یاد کلهرنیا ن در داخل ایران نیز در همراهی با گروههای سایه، تَرَنگ و روحتاف اجراهای مختلفی داشت.
کاوه کلهر نیا متولد شهریور ۱۳۶۴ بود و تحصیلات خود را در رشته پزشکی در هلند در مقطع دکتری اولتراسوند در دانشگاه دلف هلند گذرانده بود و علاوه بر موسیقی در این رشته تخصصی نیز فعالیت داشت.
پیکر مرحوم کلهرنیا برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شده تا در قطعه هنرمندان کرمانشاه به خاک سپرده شود.