نخستین نیمکت خورشیدی در راستای توسعه فناوریهای سبز، ترویج انرژیهای نو و پاسخ به ناترازیهای انرژی، در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: در راستای توسعه فناوریهای سبز، ترویج انرژیهای نو و پاسخ به ناترازیهای انرژی، نخستین نیمکت خورشیدی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل راهاندازی شد.
رحیم نژاد افزود: این نیمکت مجهز به پنل خورشیدی است و امکان تامین روشنایی محیطی و همچنین شارژ تلفن همراه، «لپتاپ» و سایر تجهیزات الکترونیکی را بدون نیاز به شبکه برق فراهم میکند.
وی گفت: این طرح خورشیدی با هدف افزایش آگاهی نسبت به انرژیهای تجدیدپذیر، تقویت زیستبوم فناوریهای سبز و فراهمسازی امکانات کاربردی برای دانشگاهیان اجرا شد.
معاون پژوهشی دانشگاه نوشیروانی با بیان این مطلب که این نیمکت خورشیدی توسط مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با سرمایه گذاری ۸۰ میلیون ریالی ساخته شد، افزود: این اقدام گامی کوچک، اما الهامبخش برای توسعه زیرساختهای پایدار و هوشمند در محیط دانشگاه محسوب میشود.
رحیم نژاد تصریح کرد: وقتی این نیمکت خورشیدی همزمان با هفته پژوهش در نمایشگاه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به نمایش گذاشته شد دانشگاههای دیگر استان درخواست ساخت و نصب این نیمکت را در دانشگاه خود مطرح کردند.
وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تلاش میکند تا با اجرا و نهادینه کردن چنین طرحهای در تولید انرژی پاک و کاهش ناترازی انرژی اثر گذار باشد.