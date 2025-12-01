به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، برنامه زنده نگاه مردم هم‌زمان با فرارسیدن سالروز تشکیل مجلس شورای اسلامی و گرامیداشت شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، با حضور سه نماینده استان در مجلس برگزار شد.

در این‌برنامه علی حدادی نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ، علی شیرین‌زاد نماینده کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا و علیرضا عباسی نماینده دیگر حوزه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا حضور داشتند و به تشریح بخشی از فعالیت‌های خود در سال گذشته پرداختند. حضور هم‌زمان این سه نماینده اقدامی ابتکاری عنوان شد که به آگاهی‌بخشی عمومی درباره روند‌های کلان تصمیم‌سازی کمک می‌کند.

چهار محور اصلی برنامه شامل اقتصاد و معیشت، امنیت غذایی، انرژی و زیرساخت و سیاست‌گذاری کلان بود که هدف از این دسته‌بندی، ارائه تصویری روشن و قابل درک از مسیر‌هایی است که نمایندگان برای پیگیری مطالبات استان در حوزه‌های مختلف در پیش گرفته‌اند. در این بخش، مجری پرسش‌هایی درباره نحوه پیوند عملکرد نمایندگان با نیاز‌های اولویت‌دار مردم مطرح کرد و موضوعات اقتصادی و مسائل معیشتی یکی از برجسته‌ترین محور‌های گفت‌و‌گو بود و هر سه نماینده به بیان اقداماتی پرداختند که در سطح ملی و استانی با هدف بهبود شرایط دنبال شده است. همچنین در بخش امنیت غذایی و انرژی، بر ضرورت سیاست‌گذاری‌های پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت برای پاسخ به نیاز‌های آینده استان تأکید شد. در حوزه زیرساخت نیز محور‌هایی همچون توسعه شهری، حمل‌ونقل و رفع برخی مشکلات مزمن شهرستان‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

برنامه نگاه مردم از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹ تا ۲۰ با حضور مسئولان استانی به طرح مسائل، بررسی مشکلات و پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی می‌پردازد و از شبکه استانی البرز به صورت زنده پخش می‌شود.