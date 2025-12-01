سومین مرحله رزمایش مومنانه و مواسات و همدلی به منظور کمک به اقشار کم درآمد در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، سرهنگ حسین پور فرمانده سپاه شهرستان دامغان گفت: بمنظور کمک به اقشار کم در آمد ، ۶۰ عدد مخزن هزار لیتری ذخیره آب ، ۱۳۰ بسته لولزم التحریر و ۱۱۰ بسته حمایتی و آموزشی بین خانواده‌های هدف توزیع می‌شود.

وی افزود: ۵ سری جهیزیه هم برای نوعروسان تهیه شده که تا پایان این ماه به آنها تحویل داده می شود .

فرمانده سپاه دامغان ارزش این اقلام را بیش از یک میلیارد تومان عنوان کرد