اداره هواشناسی دریایی مازندران با صدور هشدار زرد دریایی، از ممنوعیت فعالیتهای گردشگری و صیادی در دریای خزر تا عصر فردا (سهشنبه) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ باقر سلطانی، رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی، دریای مازندران تا عصر فردا سه شنبه به صورت مواج پیشبینی میشود.
وی با اشاره به خطرات این شرایط افزود: وزش بادهای شرقی با سرعت تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) و ایجاد موجهای قابل ملاحظه میتواند موجب غرق شدن قایقها، شناورهای گردشگری و صیادی شود.
رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران تأکید کرد: طی این مدت کلیه فعالیتهای قایقرانی، گردشگری و صیادی ممنوع است و از شناگران و صیادان درخواست میشود برای جلوگیری از حوادث احتمالی از دریا دوری کنند.
سلطانی در ادامه به وضعیت جوی استان اشاره کرد و گفت: آسمان مازندران امروز و فردا صاف تا نیمهابری است و اواخر سهشنبه شاهد نفوذ سامانه بارشی خواهیم بود، اما سرمای شدید یا یخبندان آسیبرسان به محصولات کشاورزی پیشبینی نمیشود.