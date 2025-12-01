پخش زنده
بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش بینی بیانگر عبور متناوب امواج کوتاه تراز میانی جو سبب برخی ناپایداریها در منطقه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی گفت: این ناپایداریها اغلب به صورت افزایش ابرناکی و افزایش سرعت وزش باد خواهد شد، همچنین احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق طی ساعاتی از امروز (دوشنبه) و فردا (به ویژه نواحی جنوبی استان) وجود دارد.
مرادی گفت: هر چند با توجه به خروجی فعلی مدلها بارشهای قابل ملاحظهای در منطقه و استان پیش بینی نشده است، اما با توجه به سبک رگباری بارشها احتمال شدت گرفتن نقطهای بارشها وجود دارد. بر این اساس هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۵ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در این خصوص صادر شده است.
از نظر دمایی تا صبح فردا دمای هوا به دلیل فعال بودن سامانه ناپایدار نسبت به روزهای گذشته مقداری گرمتر خواهد بود و پس از آن دما هوا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.