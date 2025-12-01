پخش زنده
معاون استاندار و فرماندار ویژه میاندوآب بر تسریع در اجرای طرح تفصیلی و پروژه ساحل گردشگری زرینهرود تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛امیر تیموری با اشاره به برگزاری جلسه بررسی روند عملیات اجرایی پروژه ساحل گردشگری و طرح تفصیلی شهر گفت: سرلوحه تمام اقدامات قانون و هدف از اجرای پروژههای عمرانی و گردشگری نیز توسعه همه جانبه شهرستان است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه میاندوآب افزود: هیچ کس فراتر از قانون نیست و ملاک عمل در پروژههایی که در سواحل زرینه رود انجام میشود، طرح تفصیلی و مصوبات کارگروههای تخصصی است.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری میاندوآب با همکاری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به انتخاب بهترین محل برای احداث هتل در جوار زرینه رود اقدام نماید، اظهار کرد: در این راستا شهرداری بههمراه ادارات ذیربط بهدنبال اخذ استعلامها و مجوزهای قانونی باشند.
تیموری با بیان اینکه طبق طرح تفصیلی، مسیری نیز از کوی جهادگران تا خیابان شهید بهشتی درحال اجرا است، تصریح کرد: با اجرای این طرح بار ترافیکی در محدوده بیمارستان عباسی کاهش یافته و شهروندان و مراجعین بیمارستان راحتتر تردد میکنند.